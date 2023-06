Bittere Nachricht für Beschäftigte und Wirtschaftsstandort Aichach

Plus Die Druckerei von Mayer & Söhne schließt Ende 2023. Der Chef des Aichacher Medienunternehmens hat angekündigt, um jeden Arbeitsplatz zu kämpfen. Er steht in der Pflicht.

Schlechte Nachrichten aus Unternehmen sind sozusagen Teil des Systems Marktwirtschaft. Es kann nicht immer nur bergauf gehen. Märkte verändern sich. Firmen müssen sich anpassen, neu orientieren. Nicht immer gelingt das. In der Region sind in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder große Betriebe geschlossen worden: Mondi, Unsinn, Milchwerk, Mea-Produktion in Aichach oder Weigl in Pöttmes und Ibex in Mühlhausen. In der jüngeren Vergangenheit sind wir von solchen Hiobsbotschaften, trotz der großen Krisen seit dem Bankencrash vor 15 Jahren, weitestgehend verschont geblieben. Vor allem, weil die vergleichsweise kleinteiligen mittelständischen Firmen im Wittelsbacher Land gut aufgestellt sind und sich auch in schwierigen Zeiten gut behauptet haben.

Aus für die Druckerei ist ein Paukenschlag

Das Aus für die Druckerei von Mayer & Söhne ist da ein regelrechter Paukenschlag für den Wirtschaftsstandort. Es gab Anzeichen, aber in dieser Heftigkeit und "Lautstärke" war er nicht zu erwarten. Ja, auch für Firmenchef Thomas Sixta ist das ein extrem schwerer Gang und eine Entscheidung, die bestimmt nicht leicht gefallen ist nach über 160 Jahren Geschichte. Die Leidtragenden sind aber vor allem die betroffenen Beschäftigten, die über Jahre hinweg aus Loyalität zum Traditionsunternehmen Einschnitte in Kauf genommen haben, um den Betrieb zu sichern. Sixta hat angekündigt, dass er um jeden einzelnen Arbeitsplatz kämpfen will. Er steht jetzt in der Pflicht.

