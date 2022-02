Corona-Pflegepool: Nicht jede gute Idee hilft auch

Plus Die Corona-Pandemie bleibt für die Senioreneinrichtungen in Aichach-Friedberg eine große Herausforderung. Der Pflegepool hilft bei der Bewältigung aber nur mäßig.

Am Tag zuvor war noch alles gut, auf einmal zeigt der routinemäßige Corona-Test bei einem Bewohner einen zweiten Strich an: positiv. Wenn dann auch noch weitere Ansteckungen folgen, herrscht in den Seniorenheimen schnell Ausnahmezustand. Corona-Ausfälle innerhalb der Belegschaft verschärfen dann die ohnehin schon knappe Personalsituation. Der Pflegepool, den der Landkreis Aichach-Friedberg nun schon zum zweiten Mal initiiert hat, soll in solchen Fällen schnelle Abhilfe schaffen. Die Freiwilligen sollen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entlasten und damit eine bessere Versorgung der Bewohnerinnen und Bewohner unterstützen.

