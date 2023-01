Corona-Tests: Wirklich gemocht hat sie doch keiner

Plus Trotzdem gab es zur Pandemie-Hochzeit im Landkreis zum Glück viele Teststationen. Vielleicht sind sie bald nicht mehr gefragt. Dann zählt die Eigenverantwortung umso mehr.

Corona-Tests sind schlichtweg unangenehm: mal mehr, mal weniger. Wer mag es schon, wenn ihm jemand mit einem Stäbchen in der Nase herumfummelt? Natürlich niemand. Corona-Tests waren und sind deshalb vor allem eines: ein notwendiges Übel.