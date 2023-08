Damit Radfahren im Wittelsbacher Land noch mehr Spaß macht

Plus Viele Menschen im Landkreis Aichach-Friedberg fahren gerne mit dem Rad. Doch es gibt einige gefährliche Abschnitte. Da muss noch viel passieren.

Was für ein Radltyp sind Sie? Mögen Sie's gemütlich oder lieber sportlich? Radeln sie täglich zur Arbeit oder nur ab und zu in den Biergarten? Fressen sie Höhenmeter oder suchen Sie herausfordernde Trails im Wald? So unterschiedlich wie die Räder, die es auf dem Markt gibt, so unterschiedlich sind auch die Menschen, die sie nutzen. Manche von ihnen erbringen ganz erstaunliche Leistungen. Unsere Redaktion stellt in einer Sommerserie besondere Radltypen aus dem Wittelsbacher Land vor. Sie alle haben eines gemeinsam: den Spaß am Radfahren. Doch es sollten noch mehr viel Menschen Freude daran finden, in die Pedale zu treten.

Warum? Die Gründe liegen auf der Hand. Es geht in erster Linie um den Klimaschutz. Fast ein Drittel der Treibhausgase, die im Landkreis Aichach-Friedberg produziert werden, sind auf die Mobilität zurückzuführen. Beim Verkehr ist also noch sehr viel Luft nach oben. Der Radverkehrsanteil liegt laut Fachfrau Ulrike Schmid im Wittelsbacher Land erst bei zehn oder elf Prozent. Erklärtes politisches Ziel ist es, diesen um mindestens 30 Prozent zu steigern. Klingt eigentlich ganz einfach vor allem angesichts der Tatsache, dass 20 Prozent aller Wege, die die Menschen hierzulande zurücklegen, kürzer sind als ein Kilometer. Das ist eine Distanz, die schon ein vierjähriges Kind ziemlich locker mit dem (Lauf)Rad bewältigen kann.

