Das Chaos beim AVV erzürnt die Busfahrgäste – zu Recht

Plus Busfahrten fallen aus, Züge halten nicht: Die Ursache für die Probleme im öffentlichen Nahverkehr im Wittelsbacher Land ist immer die gleiche - es fehlen Menschen.

Im öffentlichen Nahverkehr im Wittelsbacher Land ist der Wurm drin: Am Aichacher Bahnhof hält frühmorgens und abends ab 17 Uhr kein Zug und im Raum Pöttmes, Petersdorf und Affing warten Fahrgäste immer öfter vergeblich auf den Bus. So wird die Verkehrswende nicht gelingen.

Dass mal ein Bus ausfällt, kann passieren. Wenn das allerdings immer häufiger passiert, ist der Ärger der Fahrgäste verständlich. Schulkinder, deren Eltern jeden Morgen in Habachtstellung sind, ob sie nicht doch für den Transport zur Schule einspringen müssen, ein Pendler, der mit dem Taxi zur Arbeit fahren muss, ein Fahrgast, der bei der Bürgerversammlung in Petersdorf über elf (!) Busausfälle auf einer Strecke binnen einer Woche klagt: Vor wenigen Jahren war so etwas undenkbar.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen