Das Deutschlandticket ist nicht perfekt, aber richtig

Es gibt viele Gründe, das Deutschlandticket nicht zu nutzen. Es ist aber auch ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz und verdient eine Chance.

Das Interesse am Deutschlandticket sei groß, sagen die Verkehrsbetriebe. Ab Montag, 3. April, kann das 49-Euro-Monatsticket gekauft werden. Es gilt ab Montag, 1. Mai. Allein die Augsburger Stadtwerke, die mit ihrem Bus- und Straßenbahnnetz so etwas wie das Herz des Augsburger Verkehrs- und Tarifverbunds AVV sind, rechnen mit rund 15.000 Kunden, die auf das Deutschlandticket umsteigen. Gerade im Wort "umsteigen" könnte allerdings das Problem liegen.

Es ist nicht verwunderlich, dass Kundinnen und Kunden, die für ihr Monatsticket mehr bezahlen als 49 Euro, zum Deutschlandticket wechseln. Auch diejenigen, die für ihr jetziges Abo etwas weniger bezahlen, aber mit dem neuen Angebot freie Fahrt überallhin haben könnten, werden diese Chance vermutlich ergreifen. Dennoch stellt sich die Frage, wie viele Menschen, die bisher lieber mit dem Auto fahren statt mit Bus und Bahn, das Deutschlandticket und somit auch die umweltfreundlichere Art der Fortbewegung nutzen werden.

Gerade für viele Pendler aus dem Wittelsbacher Land in den Raum Augsburg, München oder Ingolstadt, dürfte das 49-Euro-Ticket ein unschlagbares Angebot sein. Zu diesem monatlichen Preis tagtäglich mit dem Auto zu fahren, scheint fast unmöglich zu sein. Doch es ist nicht nur der Preis allein, der zählt. Auch die Fahrtzeiten und die Fahrtdauer müssen passen – genauso wie die Entfernung der Haltestelle zur Arbeitsstelle. Und auch das Bauchgefühl ist wichtig: Wer sich im Zug oder im Bus – aus welchen Gründen auch immer – nicht wohlfühlt, wird weiterhin Auto fahren.

Kauf des Deutschlandtickets sollte einfacher werden

Schade ist, dass das Deutschlandticket nur digital gekauft werden kann. Wer sich erst bei einem Anbieter registrieren und diverse Daten samt E-Mail-Adresse eingeben muss, spart sich den Aufwand vielleicht lieber. Und viele aus der älteren Generation haben mangels Internet & Co. nicht mal die Möglichkeit dazu. Der schnelle Kauf an einem Fahrkartenautomaten erscheint deutlich attraktiver. Aber natürlich können die Kundinnen und Kunden dann nicht an ein Abo gebunden werden. Diese Bindung, wenn auch monatlich kündbar, schreckt womöglich auch Ausflügler und Touristen ab.

Trotz allem ist das Deutschlandticket ein wichtiger Versuch, mehr Mitfahrer für aktiven Klimaschutz zu gewinnen. Vielleicht braucht der ein oder andere noch etwas Bedenkzeit für den Umstieg, und vielleicht muss auch das Angebot noch nahbarer werden, aber grundsätzlich ist das der richtige Weg.

