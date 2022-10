Das Impfzentrum Dasing schließt: Das muss kein Verlust sein

Plus Zum Jahresende ist das Impfzentrum in Dasing Geschichte. Für die Menschen aber wird es nicht schwieriger, wenn sie eine Corona-Impfung möchten.

Kaum noch Maskenpflicht, viel weniger Testpflicht und jetzt werden auch noch die Impfzentren in Bayern geschlossen. Nein: Corona ist natürlich nicht vorbei. Die Infektionszahlen sind anhaltend hoch, aber die Gefahr für den einzelnen ist bei Weitem nicht mehr so akut, wie das noch vor eineinhalb Jahren der Fall war, als das Dasinger Impfzentrum geöffnet wurde.