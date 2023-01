Das Neujahrskonzert in Aichach ist ein großes Familientreffen

Plus Die Künstlerinnen und Künstler freuen sich genauso auf das Publikum wie umgekehrt. Der große Zuspruch ist doppelt schön. Er hilft der Kartei der Not beim Helfen.

Das Aichacher Neujahrskonzert war wie ein großes Familientreffen. Diesen Eindruck hatte man, wenn man erlebte, mit welcher Freude die Künstlerinnen und Künstler auf der Bühne agierten und wie das Publikum im Aichacher Pfarrzentrum mitging. Die Besucherinnen und Besucher bekamen von hochklassigen Sängerinnen und Sängern ein abwechslungsreiches Programm mit Melodien aus bekannten Operetten und Welthits präsentiert.