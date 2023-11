Das Technologiezentrum in Aichach kommt genau zum richtigen Zeitpunkt

Plus Lange schwebte die Baubranche wie auf Wolke sieben. Doch Personalmangel und hohe Baukosten sorgen inzwischen für Sorgenfalten. Bester Zeitpunkt für Innovationen.

In den vergangenen Jahren war die Baubranche einer der Haupttreiber der Konjunktur. Niedrige Zinsen ermöglichten zahlreiche Bauprojekte – sowohl im öffentlichen als auch privaten Bereich. Als Bauunternehmen oder Handwerksbetrieb konnte man sich die Aufträge aussuchen und teilweise auch hohe Preise verlangen, einfach weil die Nachfrage so groß und das Angebot an Arbeitsleistung begrenzt war. Diese Zeiten sind inzwischen vorbei. Nach Corona gab es zwar zunächst die Hoffnung, dass die vorherige Geschwindigkeit wieder aufgenommen werden kann. Doch der Krieg in der Ukraine setzte dem ein jähes Ende.

Dringlichkeit für Innovationen ist inzwischen groß

Aktuell ist die Lage für viele Betriebe deshalb herausfordernd. Kein Wunder, dass die Resonanz auf den Kick-off-Termin für das Technologietransferzentrum (TTZ) auf Schloss Blumenthal so groß war. Lange Zeit hatten viele Unternehmen weder Zeit noch eine finanzielle Notwendigkeit, etwas an ihren Produkten und Prozessen zu ändern. Das bedeutet nicht, dass vorher nichts passiert ist. Doch die Dringlichkeit ist inzwischen einfach eine ganz andere.

