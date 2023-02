Das Wittelsbacher Land hat ein Ausgabenproblem

Plus Teure Schulbauten in Friedberg, die Erweiterung des Landratsamtes in Aichach, Personalkosten und die Kliniken: Wenn auch noch ein Einnahmeproblem folgt, dann wird es eng.

Am Donnerstag wird die Vinzenz-Pallotti-Förderschule eingeweiht. Sogar Markus Söder hat sich angekündigt, obwohl der Landesvater erst vor einem Monat in Friedberg war. Das könnte jetzt an der außergewöhnlichen Schule liegen oder an der Landtagswahl im Oktober. Sei's drum, interessant dürfte sein, ob bei diesem Feiertermin für Kreispolitiker und Politprominenz auch die stolze Bausumme ein Thema ist. Bau- und Grundstückskosten für das Projekt belaufen sich auf rund 40 Millionen Euro. Macht bei etwa 250 Schülerinnen und Schülern 160.000 Euro pro Platz. Dafür bekommt man auch bei den exorbitanten Immobilienpreisen noch ein Einzimmerapartment. Hochgerechnet auf ein dreizügiges Gymnasium mit rund 800 Schülern liegen wir da bei satten 130 Millionen Euro. Das dreizügige Meringer Gymnasium, das 2016 übergeben wurde, kostete übrigens mit Mensa rund 34 Millionen Euro – und war alles andere als ein Schnäppchen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

