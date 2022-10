Das Wittelsbacher Land hat Kilowattstunden verschenkt

Plus Wir könnten bei der Energiewende auch im Landkreis schon viel weiter sein - mit mehr Politikern mit Weitblick und weniger ahnungslosen Gegnern.

Gestern standen wir noch am Abgrund, heute sind wir schon einen Schritt weiter. Das ist beim Blick auf die Energiekrise kein Sarkasmus, sondern eine Zustandsbeschreibung der Situation. In diesem Jahr schlägt mit voller Wucht und in Breitseite auf, was uns Experten seit Jahrzehnten als mittelfristige Perspektive vorausgesagt haben: Energiemangel, exorbitante Preissteigerungen sowie fatale Abhängigkeit von Kriegsdespoten und dekadenten Öl- und Gas-Fürsten. Schleichend, aber unerbittlich, spüren wir die Vorzeichen der drohenden Klima-Katastrophe.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen