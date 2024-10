Demokratie braucht den Austausch auf Augenhöhe

Einander ausreden lassen. Zuhören, auch wenn das Gegenüber anderer Meinung ist. Mit Argumenten überzeugen. Bei der „Langen Nacht der Demokratie“ in Aichach hat das meist wunderbar funktioniert. In Zeiten, in denen öffentliche Diskussionen immer aufgeregter geführt werden, in denen Mandatsträger schon froh sein müssen, wenn sie nur verbal und nicht körperlich attackiert werden, ist das eine wohltuende Erfahrung. Und ermutigend, denn der Austausch auf Augenhöhe ist elementar für unsere Demokratie.

