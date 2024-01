Demos gegen Rechts: Jetzt die Energie mitnehmen in den Alltag

Plus Tausende Menschen bekennen am Wochenende Farbe. Sie zeigen auch in Aichach und Friedberg rechten Strömungen die Rote Karte. Doch das allein ist nicht genug.

Es war eindrucksvoll am Samstag in Aichach und am Sonntag in Friedberg. Vom Jugendlichen bis zur Urgroßmutter zeigten Menschen bei Kundgebungen Haltung: gegen Rechts, für Demokratie, Vielfalt und Freiheit. Sie taten das friedlich, fantasievoll und mit einer gewissen Fröhlichkeit. Zu sehen, dass so viele die eigene Haltung mittragen, tat den Menschen sichtlich gut. Aus vielen Blicken war zu lesen: "Ah, Du auch hier? Hab’ ich mir gedacht. Wie schön." Trotz dieser positiven Erfahrung sollte allen, die dabei waren, bewusst sein: Die einmalige Teilnahme an einer Demo-Veranstaltung genügt nicht.

Wir müssen auch im Alltag Haltung gegen Rechts zeigen

Viele Menschen empfinden die rechten Strömungen in unserer Gesellschaft als bedrohlich. Die gemeinsame Demonstration der Haltung, "mit uns nicht", verströmte nun positive Energie. Ganz besonders deshalb, weil sich der Teilnehmerkreis aus so vielen verschiedenen Ecken speiste: aus den Kirchen, aus politischen Parteien, aus Vereinen, aus der Wirtschaft - eben aus der Mitte der Gesellschaft. Diese Energie war greifbar - in Aichach ebenso wie in Friedberg.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen