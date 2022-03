Den Kiebitz im Wittelsbacher Land schützen: Hunde an die Leine

Plus Der Kiebitz-Bestand im Wittelsbacher Land hat sich dank eines Schutzprogramms zuletzt erholt. Doch es gibt keinen Grund, sich auf dem Erfolg auszuruhen.

Junge Leute würden sagen: "Die Frisur ist ja voll abgefahren." Sein steiler Schopf und das schwarz-weiße Federkleid machen den Kiebitz unverwechselbar. Doch der sympathische Geselle hat sich rar gemacht - auch im Wittelsbacher Land. Aus gutem Grund: Menschen haben seinen Lebensraum immer mehr geschrumpft. Es blieb ihm immer weniger Platz und Ruhe zur Aufzucht seiner Brut. Zum Glück zeigen Schutz-Bemühungen nun erste Erfolge. Doch gerettet ist der etwa Tauben große Vogel damit noch lange nicht.