Kommentar

vor 37 Min.

Der Aichacher Einzelhandel ist gut – aber kein Selbstläufer

Verkaufsoffene Sonntage in Aichach sind beliebt. So viel ist selten los. Trotzdem sind Einzelhandel und Innenstadt attraktiv.

Plus Die Einkaufsstadt Aichach steht gut da, die Innenstadt ist lebendig. Darauf kann sich die Stadt aber nicht ausruhen. Sie muss sich in Zukunft noch mehr trauen.

Von Carmen Jung

Sie sind so praktisch: große Handelsflächen am Stadtrand, wo es alles gibt vom Supermarkt und Baumarkt über den Drogeriefilialisten bis hin zum Schuh- und Bekleidungsgeschäft. Einmal hin, alles drin - wie es ein bekannter Werbeslogan ausdrückt. In Aichach hat es so etwas nie gegeben. Zum Glück.

Die Verbrauchersicht war in der Vergangenheit häufig eine andere. Aichach erschien manchen ein wenig rückständig und altmodisch. Da gab es draußen am Stadtrand nur einen Baumarkt und ein Bettengeschäft, drinnen am Stadtplatz seit Generationen - gefühlt - die immer gleichen Geschäfte. Die modernen Modeketten fanden die Kunden nur anderswo. Genau das erweist sich heute als Trumpf.

