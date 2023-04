Der Aichacher Stadtplatz geht alle etwas an

Plus Die Frage, ob ein Teil des Aichacher Stadtplatzes autofrei werden soll, bewegt viele. Das hat das "Get together" gezeigt – und eine Diskussion in Gang gesetzt.

Der Stadtplatz ist Aichachs Mitte. Dort kaufen viele ein und besuchen die Lokale, dort finden Märkte und Veranstaltungen statt, wie die Oldtimerschau am Sonntag oder der Christkindlmarkt, dort wohnen und arbeiten Menschen, dort werden Geschäfte betrieben. Wie der Stadtplatz gestaltet wird und wie er sich in Zukunft entwickelt, betrifft und interessiert deshalb auch viele. Deshalb sollten sich auch möglichst viele in die Diskussion einbringen.

Dass der Stadtplatz vielen am Herzen liegt, hat das von Veronika Stadlmaier privat initiierte Zusammenkommen am Samstag am Stadtplatz trotz des wenig einladenden Wetters eindrucksvoll gezeigt. Viele nutzten die Gelegenheit, entweder zu zeigen, dass auch sie sich einen autofreien Bereich im Herzen der Stadt wünschen, oder ihre Bedenken anzumelden. Das hat das "Get together" also auf jeden Fall geschafft: Es hat viele dazu animiert, über den Stadtplatz zu diskutieren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen