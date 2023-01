Der Apotheker vor Ort kann mehr als Medikamente verkaufen

Plus In Zeiten der Medikamentenknappheit zeigt sich, dass die lokalen Apotheken viele Wege finden, um den Patienten zu helfen. Diese Kompetenz muss genutzt werden.

Wenn ein Kind hohes Fieber hat, leidet nicht nur das Kind selbst, sondern auch die Eltern. Wenn Hausmittelchen nichts bewirken, hilft nur noch ein fiebersenkender Saft aus der Apotheke. Gerade diese Säfte sind seit Wochen rar. Ein Horror für die Eltern. Was sollen sie tun, wenn diese Arznei nirgendwo mehr vorrätig ist? Und auch so schnell nicht nachgeliefert wird? Eine Belastung für alle Beteiligten.