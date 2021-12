Der Baugrund am alten Krankenhaus in Aichach ist der Schatz

Plus Der Landkreis versilbert einen Großteil des Geländes. Das ist wirtschaftlicher, als die Altgebäude in Aichach umzubauen und dann zu vermieten.

Jahrelang ist am alten Aichacher Krankenhaus herumgedoktert worden – jetzt kommt der große Wurf, beziehungsweise zunächst die Abrissbirne. Mit der Vermarktung eines Großteils des Geländes als Wohnland geht der Landkreis einen anderen Weg, der sicher wirtschaftlicher ist als die bisherigen Überlegungen.