Der Biber ist eine Bereicherung für unsere Natur

Plus Schon seit fast 20 Jahren ist der Biber wieder im Landkreis Aichach-Friedberg heimisch. Die größten Konflikte scheinen heute aber überstanden.

Vor fast 20 Jahren ist der Biber ins Wittelsbacher Land zurückgekehrt. Wo Naturschützer in Jubelstürme ausbrachen, empörten sich viele Landwirte. Sie sprachen schon nach kurzer Zeit von einer Plage. Das war keine Überraschung. Denn auf einmal beanspruchte der eifrige Nager Lebensraum dort, wo Landwirte bis dahin ungehindert ihre Felder bewirtschaften konnten. Er verursachte unübersehbare Spuren und enormen Ärger. Nicht selten schlugen die Wogen hoch auf Versammlungen. Doch die größten Konflikte scheinen überstanden.