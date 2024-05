Der E-Sport kann nicht mehr ignoriert werden

Plus E-Sport kann ein Mittel sein, um den jungen Leuten Medienkompetenz zu vermitteln. Dabei geht es nicht um das stumpfe Zocken, sondern um soziale Strukturen.

Die Jugendlichen daddeln den ganzen Tag am Computer oder an der Konsole und kommen gar nicht mehr raus. So was hat es doch früher auch nicht gegeben. So oder so ähnlich könnten die Antworten lauten, wenn man die Generation 50 plus nach ihrer Meinung zum Thema E-Sport fragt. Vielen von ihnen ist er überhaupt kein Begriff. Dabei steht doch eines längst fest. Es ist bereits jetzt ein Milliardenmarkt, den man garantiert nicht mehr ignorieren oder gar wegdiskutieren kann. Warum sich also nicht mit dem Thema befassen? Aus Angst vor Neuem? Der einzige Grund, warum frühere Generationen nicht auch am Bildschirm "gezockt" haben ist, dass es die Möglichkeiten schlichtweg nicht gab.

E-Sport zur Vermittlung von Medienkompetenz

Natürlich ist es ein berechtigter Einwand, dass das Spielen nicht überhandnehmen darf und ein gesundes Gleichgewicht zwischen der virtuellen und der realen Welt gefunden werden muss. Aber viele junge Leute spielen ohnehin, ob es ihren Eltern gefällt oder nicht. Häufig ohne Kontrolle. Warum also nicht den schulischen Rahmen nutzen, um die dringend erforderliche Medienkompetenz unter pädagogischer Aufsicht zu vermitteln wie in der bayernweit einzigartigen E-Sport AG der Aindlinger Mittelschule?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen