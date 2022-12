Kommentar

Der Gewerbepark "Acht300" ist ein Eldorado für Logistik-Unternehmen

Das DPD-Paketsortierzentrum im Gewerbepark Acht300 zwischen Dasing und Aichach an der B300 ist H-förmig aufgebaut, um möglichst viele Tore anfahren zu können.

Plus Der Gewerbepark am Gallenbacher Berg ist ausverkauft. Logistikfirmen nutzen einen Großteil der Flächen. Die Nachfrage der Branche ist groß und das liegt an uns.

Von Christian Lichtenstern Artikel anhören Shape

20 Minuten nach Augsburg, eine halbe Stunde nach München und 40 Minuten oder 65 Kilometer nach Ingolstadt: So wirbt "Acht300" für sich. Ein Unternehmen, das einen verkehrsgünstigen Standort im südbayerischen Städtedreieck MAI sucht, stößt ziemlich schnell auf den Gewerbepark auf dem Gallenbacher Berg. Im Herzen des Wittelsbacher Landes direkt an Autobahn und vierspuriger Bundesstraße haben sich vor allem Logistiker großflächig niedergelassen. Für die ist eine gute Anbindung und viel Platz die Grundvoraussetzung und das interkommunale Gewerbegebiet der Stadt Aichach und der Nachbargemeinde Dasing bietet genau das.

