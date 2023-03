Der Grundwasserschatz sichert unsere Lebensgrundlagen

Plus Nach einem Dürre-Winter sinken die Grundwasserpegel im Wittelsbacher Land auf einen Niedrigstand. Das Problem ist noch nicht bei jedem angekommen.

Wozu brauchen wir eigentlich Grundwasser? Wir haben doch Wasserhähne! Nein, so beschränkt denkt eigentlich niemand mehr. Dass Grundwasser ein Schatz ist, der unsere Lebensgrundlagen sichert, ist zum Glück Allgemeinwissen. Trinkwasser, unser wichtigstes Lebensmittel, wird im Wittelsbacher Land und in weiten Teilen in Bayern ausschließlich aus dem Grundwasserreservoir in verschiedenen Tiefen gewonnen. Wir haben hier zum großen Glück mächtige Ströme, die in den unterschiedlichen geologischen Formationen von den Alpen in Richtung Donau fließen.

Grundwasser in Aichach-Friedberg: Was ist in der Klimakrise schon normal?

Aber dieser Grundwasser-Reichtum ist nicht gottgegeben. Das zeigen die Pegelstände nach diesem Dürre-Winter, der auf einen extrem trockenen Hitzesommer folgt. Nur kurz war die Erholung nach den relativ starken Regenfällen Ende August und im Frühherbst. Normalerweise regeneriert sich der Grundwasserstand in den Wintermonaten wieder, aber was ist in der Klimakrise schon normal?

Wir spüren die Veränderung, wir reden darüber und immer mehr Menschen machen sich nicht nur Sorgen, sie handeln auch. Aber das Problem ist noch nicht bei jedem angekommen. Denn noch kommt es flüssig aus dem Wasserhahn und in der Regel ist Trinkwasser auch bezahlbar. Deshalb wird auch so viel davon gedankenlos verschwendet und vergeudet. Der Swimmingpool im Vorgarten ist in der Corona-Zeit nicht nur in den Neubau-Gebieten zum Standard geworden. Mit dem wertvollen Trinkwasser wird gekärchert und gegossen und auch unser liebstes Kind – das Auto – gewaschen. Für manche Menschen ist zweimal Duschen täglich Standard, dabei ist es eher Dekadenz. Vor allem, wenn man bedenkt, dass laut Angaben der Welthungerhilfe über zwei Milliarden Menschen auf diesem Planeten keinen sicheren Zugang zu Trinkwasser haben und dafür zum Teil stundenlang unterwegs sind.

Wir haben Spartasten und Regentonnen und wir können zudrehen

Wir in unserer wohlhabenden Region haben Spartasten und -armaturen, wir können Zisternen und Regentonnen nutzen und wir können einfach zudrehen. Denn allen muss klar sein, dass unser Trinkwasser ein kostbares und zunehmend knappes Gut ist. Wir müssen es schützen und so sparsam wie möglich damit umgehen, damit es nicht nur heute und morgen, sondern auch in Zukunft weiter aus dem Hahn kommt.