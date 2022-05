Der Hunger nach persönlichen Kontakten auf der Wila in Aichach ist groß

Plus Für viele ist die Gewerbeschau der erste persönliche Messekontakt mit Kunden seit Jahren. Bei der Freude darüber geraten die aktuellen Herausforderungen in den Hintergrund.

Wenn man über die Wila läuft, fühlt man sich gut zwei Jahre zurückversetzt: Menschen, die lachen, essen, sich unterhalten - und das ganz ohne Abstände und Maske. Die Pandemie ist zwar weiterhin Thema, doch wenn man nicht möchte, kann man Corona auf der Gewerbeschau für das Wittelsbacher Land auch gut und gerne einen Moment vergessen. Zwar hatte man sich im Laufe der vergangenen zwei Jahre größtenteils mit den Auswirkungen der Pandemie arrangiert, doch auf der Messe wird schnell deutlich: Sowohl Ausstellerinnen und Aussteller, Kundinnen und Kunden sowie Vertreterinnen und Vertreter der Politik sind froh, sich endlich wieder persönlich auszutauschen. Der Hunger nach Gesprächen ist groß. Die sozialen Kontakte haben viele vermisst.