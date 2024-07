Der Landkreis Aichach Friedberg muss zügig in den Katastrophenschutz investieren

Das Hochwasser am ersten Juniwochenende lag noch keine zwei Monate in der Vergangenheit, da hat es den Aichacher Stadtteil Klingen erneut erwischt. Etwa 80 Liter Regen in der halben Stunde sollen gefallen sein. Die Rufe nach Hochwasserschutzmaßnahmen unter den Anwohnern werden dort lauter. Da passten die Aussagen, die Landrat Klaus Metzger in dieser Woche im Kreistag tätigte, als er Bilanz zur Hochwasserkatastrophe zog, wie die Faust aufs Auge. „Wir müssen uns für die Zukunft richten.“ Und: „Wir brauchen ein Katastrophenschutzzentrum.“

Philipp Holzhey Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Hochwasser Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Katastrophenschutz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis