Der Landkreis lockt mit vielen Veranstaltungen: Heimaturlaub olé

Plus Ferienzeit bedeutet für viele Menschen, andere Regionen oder Länder zu bereisen. Warum es nicht immer das exotische Urlaubsflair braucht, um sich zu erholen.

Als Reisefan den Sommerurlaub zu Hause verbringen – unwahrscheinlich. Zumindest auf den ersten Blick. Der zweite Blick zeigt: gar nicht so übel. Und der dritte Blick: häufig sogar richtig toll. Denn auch die Heimat kann viel bieten. Mit der Familie wandern, mit Freunden im See baden, eine Ausstellung lokaler Künstlerinnen und Künstler besuchen. Das kann ziemlich entspannt und entspannend sein. Erfahrungsgemäß erholsamer als bei schweißtreibenden Temperaturen etwa das gotische Viertel Barcelonas zu durchstreifen, auf Gaudís Spuren zu wandeln – so sehr die kulturelle Vielfalt auch verzaubert, der legere Mittelmeer-Charme lockt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen