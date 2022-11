Der Leonhardiritt in Inchenhofen lebt vom Engagement vieler

Plus Am Wochenende ist es endlich wieder so weit: Zahlreiche Pferde und Kutschen ziehen wieder durch "Leahad". Die Corona-Pause hat dem Engagement kaum einen Abbruch getan.

Jedes Jahr Anfang November - sofern keine Corona-Pandemie wütet - zieht es tausende Menschen in die kleine Gemeinde Inchenhofen zum Leonhardiritt. Die Veranstaltung zu Ehren des heiligen Leonhards prägt seit Jahrhunderten den ganzen Ort. Zahlreiche Einwohnerinnen und Einwohner sind selbst involviert, helfen bei der Organisation oder verkleiden sich für die Motivwagen. Allein der Name "Leahad" zeigt die Verbundenheit mit dem Heiligen - und dem ihm gewidmeten Fest.

