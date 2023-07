Der Müllofen ist wirtschaftlich mittlerweile ein Standortvorteil

Plus Die mögliche Umweltbelastung durch die Verbrennungsanlage ist weiter ein Nachteil für das Umland. Wirtschaftlich ist die AVA aber ein Vorteil für die Region.

Wer sich in den müllbewegten 80er- und 90er-Jahren im Wittelsbacher Land getraut hätte, einen Verbrennungspreis von einem einzigen Euro pro Tonne Restmüll im Ofen in Lechhausen für dieses Jahrtausend vorauszusagen, der wäre für vollkommen verrückt erklärt worden. 1000 Mark und mehr prognostizierten damals Kritiker in Kommunalpolitik und Bürgerinitiativen für das vielleicht umstrittenste Projekt in der Region Augsburg in den vergangenen Jahrzehnten.

Nach schwierigen Jahren hat sich der Wind bei der AVA gedreht

Auf 500 Mark pro Tonne sind die Kosten bis zur Jahrtausendwende hochgeschnellt und die Gebührenzahler in Stadt und Umland haben dafür geblutet. Nach schwierigen wirtschaftlichen Jahren und Skandalen hat sich der Wind gedreht. Jetzt profitieren die Müllbürger aus der Region, dass sie als Eigentümer auch an den Gewinnen beteiligt werden, sprich weniger für die Müllentsorgung zahlen müssen. Die Befürworter der AVA in der Kreispolitik, vorrangig die CSU, haben vor drei Jahrzehnten in der Öffentlichkeit einiges an Prügel bezogen. Mit Blick auf die Umweltbelastung ist der Standort an der Landkreisgrenze und die Hauptwindrichtung Westen weiter ein großer Nachteil für die Bewohner im Umkreis. Als Energieerzeuger und wirtschaftlich ist der Müllofen aber mittlerweile ein Standortvorteil. Auch die anderen Gebietskörperschaften lassen ihren Müll verbrennen, karren ihn über weite Strecken an und bezahlen dafür Marktpreise.

