Der Nutzen von Schulhunden ist groß, ihr Einsatz passt aber nicht immer

Plus Sie helfen introvertierten Kindern, verbessern die Klassendynamik, reduzieren die Krankheitstage. Trotzdem braucht nicht jede Klasse einen Schulhund.

Die Mittelschule Sielenbach ist beim Thema Schulhunde so etwas wie eine Pionierschule. Michaela te Kock war eine der ersten in Deutschland, die ihre Hündin Layla mit einem pädagogischen Anspruch für ihre Lehrtätigkeit einsetzte. Heute "unterrichten" dort drei Hunde. Für die Kinder bietet das einen Mehrwert: Sie bleiben weniger oft krank zu Hause, wenn der Vierbeiner angekündigt ist; sie haben einen flauschigen Grund, die Lautstärke im Klassenzimmer auf einem (für Tiere und Menschen) erträglichen Pegel zu halten und es winkt eine besondere Belohnung für diejenigen, die engagiert mitarbeiten. Die direkte und unvoreingenommene Reaktion eines Hundes auf das eigene Verhalten zu erfahren, schafft eine Selbstwirksamkeit, wie sie ansonsten im Schulunterricht schwer zu vermitteln ist.

Der Einsatz von Schulhunden ist an einige Voraussetzungen gekoppelt

Doch bei allen nachgewiesenen Vorteilen: Schulhunde sind kein Selbstzweck. Die Voraussetzungen dafür müssen an der Schule gegeben sein. So muss ihr Einsatz von allen gewünscht oder zumindest wohlwollend toleriert werden: Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrkräfte. Außerdem braucht es zwingend feste Regeln für den Umgang zwischen Mensch und Hund sowie ein pädagogisches Konzept für den Einsatz der Tiere, die dafür ausgebildet sein müssen. Das alles ist an der Mittelschule Sielenbach gegeben. Es muss aber nicht zwingend an jeder anderen Schule auch so sein.

