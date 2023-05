Der Platz auf den Straßen im Wittelsbacher Land wird knapp

Plus Die Zahl der Fahrzeuge im Landkreis steigt. So schnell kann die Infrastruktur gar nicht mitwachsen. Trotz aller Sicherheitsaspekte sollte sie das auch gar nicht.

Zu den Stoßzeiten und auf stark befahrenen Routen ist Autofahren besonders anstrengend. Irgendwie hat es jeder eilig. Es wird gehupt, die Vorfahrt genommen, an übersichtlichen Stellen überholt oder zu nah aufgefahren. Im schlimmsten Fall fährt man gar nicht, sondern steht in einem Stau. Und trotzdem steigt die Zahl der zugelassenen Autos im Landkreis Aichach-Friedberg. Diesen Trend gibt es deutschlandweit. Je ländlicher die Region, desto mehr Autos werden pro 1000 Einwohnerinnen und Einwohner zugelassen. Kein Wunder, haben doch dort viele Menschen, wenn sie mobil sein wollen, kaum eine Alternative.

Das zu bewerten, ist nicht die Aufgabe der Unfallkommission. Deren Ziel ist klar formuliert: Unfallhäufungen erkennen und geeignete Maßnahmen treffen, um sie zu beseitigen. Oder anders gesagt: die Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer erhöhen. Da werden Fahrbahndecken aufgeraut, weitere Fahrspuren gebaut, Straßenbankette ertüchtigt oder Bäume für bessere Sicht zurechtgestutzt. Die gemeinsame Arbeit von Polizei, Staatlichem Bauamt und Landratsamt trägt in den vergangenen Jahren dazu bei, dass insbesondere die Zahl der schweren Unfälle zurückgeht.