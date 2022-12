Der Schuldneratlas vermittelt ein realitätsfernes Bild

Plus Die Überschuldung der Deutschen ist so niedrig wie noch nie seit 18 Jahren. Der Landkreis Aichach-Friedberg steht gut da, doch die Zahlen sind trügerisch.

Für 401 Landkreise in Deutschland hat der Verband Creditreform die Überschuldung in diesem Jahr ermittelt. Der Landkreis Aichach-Friedberg mischt ganz vorn bei jenen mit, die den Zahlen nach am wenigsten überschuldet sind: dritter Platz. Nur Bürgerinnen und Bürger in Eichstätt und Erlangen-Höchstadt stehen auf dem Siegerpodest höher. Klingt gut, aber bildet das auch die Realität ab? Nicht ganz. Diese Zahlen suggerieren eine Unbeschwertheit, die es aktuell in vielen Haushalten in der Region nicht gibt. Der Grund: die Inflation und steigende Lebensmittel- und Energiepreise. Aber auch die Tatsache, dass die horrenden Preise vor allem Menschen treffen, die wenig verdienen oder nur eine geringe Rente bekommen und die ohnehin schon kaum Geld zurücklegen können. Woher soll jetzt Geld kommen, um Energienachzahlungen zu stemmen? Die geplanten Entlastungspakete der Bundesregierung werden nicht ausreichen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen