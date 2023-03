Der Spezial-Harvester ist ein umstrittenes Gefährt – mit klarem Nutzen

Plus Wenn 50 Tonnen durch den Wald rollen, stellt sich schnell die Frage: Muss das sein? Eigentlich lautet die Antwort: nein. Doch manchmal ist der Einsatz sinnvoll.

In das Bild von einem Wald als Ruheoase passt eine 50 Tonnen schwere Maschine wahrlich nicht rein. Wenn die Spezial-Holzerntemaschine im Einsatz ist, werden Wege mit dem Hinweis auf Lebensgefahr gesperrt, fliegen Sägespäne und Äste, knallen Bäume auf den Waldboden. Kein Wunder, dass ihr Einsatz teilweise auf Verwunderung und manchmal auch auf Kritik stößt.

Auch alternative Baumfällmethoden haben nicht nur Vorteile

Das Bild, das der Harvester hinterlässt, wenn er entlang eines Rückegasse alle Bäume gefällt hat, sieht wahrlich rabiat aus. Auch die Bodenverdichtung ist natürlich ein Thema, selbst wenn eine möglichst breite Verteilung des Gewichts durch die Ketten erfolgt. Letztlich bleiben es aber 50 Tonnen, die über den Waldboden fahren.

Nachdem der Harvester die Rückegasse entlang gefahren ist, sieht der Weg recht verwüstet aus - das hält sich aber nicht lange. Ein Jahr später ist davon kaum noch etwas zu sehen. Foto: Marina Wagenpfeil

Muss ein Einsatz also unbedingt sein? Will man diese Frage mit einem Wort beantworten, so lautet die Antwort wohl: nein. Natürlich gibt es andere Wege, Bäume zu fällen: Es gibt kleinere Harvester, Rückepferde, Waldarbeiter. Wirklich vergleichbar sind die Alternativen aber nicht und auch diese haben nicht nur Vorteile.

Am Ende kommt es – wie so oft – auf das Einsatzgebiet an. Es gibt viele Waldstücke, etwa im Hohenzeller Forst, wo die breiten Rückegassen einen Einsatz ermöglichen, ohne allzu große Schäden zu verursachen. Außerdem hat der Harvester hier einen konkreten Nutzen: junge Bäume zu schützen.

Wo ein Einsatz sinnvoll ist, müssen die Experten vor Ort entscheiden

Deshalb kann der Spezial-Harvester aber noch lange nicht überall eingesetzt werden. Die Entscheidung darüber sollte man den Experten überlassen, den Revierleitern, die teilweise seit Jahrzehnten in "ihrem" Wald vor Ort sind und ganz genau wissen, was die Vor- und Nachteile eines solchen Einsatzes in dem jeweiligen Gebiet sind.

