Der Wald im Wittelsbacher Land muss weiterleben

Borkenkäfer-Alarm, Stürme, die Bäume reihenweise umwerfen, kleinere Waldbrände und immer wieder Waldbrandgefahr: Alarmzeichen gibt es schon lange und sie werden immer mehr. Der Klimawandel und seine Folgen sind auch in den Wäldern des Wittelsbacher Landes greifbar, wo vielfach der Brotbaum Fichte das Bild prägt.