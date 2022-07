Der Zuspruch spricht für das Aichacher Volksfest

Das Aichacher Volksfest fand unter schwierigen Bedingungen statt. Trotzdem sind die Beteiligten zufrieden. Das lässt für das Volksfest hoffen.

Hohe Temperaturen, die Corona-Pandemie, die mit hohen Infektionszahlen dem Sommer die Unbeschwertheit nimmt, die Teuerungen, die das Geld nicht mehr so locker sitzen lassen: Unter diesen schlechten Voraussetzungen hat das Aichacher Volksfest stattgefunden. Dass die Bilanz am Ende so positiv ausfällt, ist vor diesem Hintergrund umso erfreulicher. Das lässt für die Zukunft des Volksfestes hoffen.

Vor Verkürzung mit Schaustellern reden

Das Publikum ist treu. Vor allem die Schausteller, die Corona am meisten gebeutelt hat, sorgen dafür, dass Jung und Alt Spaß haben. Über eine Verkürzung des Fests sollte man deshalb nicht ohne sie reden.

