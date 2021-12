Die Arbeit der Eltern muss warten: Sicherheit vor Kindergärten geht vor

Viele Eltern sind bemüht, in der Früh keine Hektik aufkommen zu lassen. Das klappt nicht immer und erhöht auch den Zeitdruck beim Autofahren. Warum eine Verspätung erlaubt ist.

Keine Hektik aufkommen lassen. Rechtzeitig aufstehen und losfahren und die Kinder in aller Ruhe zum Kindergarten bringen. Das ist natürlich leichter gesagt als getan. Denn in der Früh wird es schnell stressig - gerade wenn die Kinder noch kurz ihren zweiten Handschuh suchen müssen, im Schulranzen noch die Hausaufgaben fehlen oder die Schneeflocken wichtiger sind als die Uhrzeit. Dann erfolgt die Abfahrt oft mal ein bisschen später als geplant und der Zeitdruck der Eltern wächst. Denn schließlich sollten sie pünktlich in der Arbeit sein oder - in Zeiten von Corona - mit dem Homeoffice beginnen.

Wenn es dann keinen Parkplatz direkt vor dem Kindergarten gibt, nimmt der Stress zu und die Konzentration beim Autofahren und Ein- und Ausparken lässt nach. Doch allen Eltern sollte immer bewusst sein: Es ist tausendmal besser, zehn Minuten zu spät zur Arbeit zu kommen, als vor dem Kindergarten einen Unfall zu riskieren. Dessen Folgen könnten so schlimm sein, dass die Arbeit plötzlich völlig unwichtig ist. Doch auch kleinere Unfälle sind ärgerlich und sollten erst gar nicht passieren. Wer seine Kinder schon mit dem Auto zum Kindergarten fährt - wohlwissend, dass Laufen natürlich besser wäre - muss nicht direkt vor der Tür parken, sondern kann zumindest dort ein paar Schritte laufen.

Eltern müssen auf Parkplatz aufmerksam sein

Beim Abholen ist der Stress oft nicht mehr ganz so groß, was viele Eltern dann zum Ratschen verleitet. Wichtig ist dabei aber, die Kinder nicht aus den Augen zu verlieren und bei Bedarf schon mal im Auto anzuschnallen. Denn selbst, wenn die Buben und Mädchen bei einem Verkehrssicherheitstraining schon einmal geübt haben, wie sie sich auf einem Parkplatz verhalten sollen, können Eltern nicht von Drei- oder Vierjährigen erwarten, alle Verkehrssituationen richtig einzuschätzen.

Den Eltern wird es nicht immer leicht gemacht. Ab Januar gibt es zusätzlich die Pflicht, kleine Kinder zu Hause auf Corona zu testen. Auch das kostet Zeit. Aber Eltern sind flexibel und erfinderisch und bringen zwischen Pausenbrotschmieren und Zähne-Nachputzen auch noch ein bisschen Nasenbohren unter. Und wenn die Liste abgearbeitet ist, ist der größte Stress ja auch schon vorbei und bei der Fahrt zum Kindergarten kann durchgeatmet werden. Hoffentlich!

