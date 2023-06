Die Aufregung um den Eispreis gehört dazu

Plus Im Wittelsbacher Land kostet die Kugel Eis mittlerweile bis zu zwei Euro. Die Kunden dürfen ihr Eiscafé um die Ecke aber nicht hängen lassen, zumal es auch andere Probleme gibt.

Der Eispreis erregte schon immer die Gemüter. Als unsere Währung 2002 auf den Euro umgestellt wurde, kostete die Kugel Eis statt einer Mark plötzlich 60 Cent. Für viele war das Wucher, aus heutiger Sicht eher ein Schnäppchen. Schon damals argumentierten die Eiscafé-Betreiber, dass alles teurer geworden sei. Diese Geschichte hat sich in den vergangenen gut 20 Jahren offenbar noch mehrfach wiederholt, denn heute kostet die Kugel Eis im Landkreis zwischen 1,30 und zwei Euro.

Die Lust am Eis wollen sich die meisten Menschen aber nicht nehmen lassen. Viele haben zudem Verständnis dafür, dass die Eisverkäufer aufgrund der allgemein gestiegenen Kosten etwas mehr verlangen müssen. Die Kundinnen und Kunden sparen offenbar lieber anderswo. Höchstwahrscheinlich wollen alle beim Thema Eis mitreden können, denn das Thema bietet sich für mehrere hitzige Diskussionen an. Neben dem Preis muss schließlich jeden Sommer aufs Neue geklärt werden, welche Eissorte am besten ist und wo es im Landkreis oder in der Region das beste Eis gibt. Allein darüber lässt sich lange debattieren.

