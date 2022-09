Die Ausbildung "daheim" zieht bei jungen Leuten

Plus Unternehmen tun sich immer schwerer ihre Lehrstellen zu besetzen. Bei den Betrieben im Wittelsbacher Land merkt man: Der Standortfaktor ist nicht zu verachten.

Nach dem Schulabschluss steht einem die weite Welt offen. Das gilt inzwischen für viele Schülerinnen und Schüler, die nach ihrem Abschluss ein Jahr ins Ausland gehen, ein Soziales Jahr machen oder sich woanders einen Studienplatz suchen. Aber es gibt auch diejenigen, die einfach gerne in der Heimat bleiben wollen und die hier auf der Suche nach einer Ausbildung sind.