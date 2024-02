Die Biotonne ist ein Erfolgsmodell im Wittelsbacher Land

Plus Sie hatte keinen einfachen Start im Wittelsbacher Land. Vor der verpflichtenden und laut Abfallwirtschaft "kostenfreien" Einführung der Biotonne vor fast einem Jahrzehnt gab es durchaus Gegenwind.

Vor allem überzeugte Kompostierer ärgerten sich damals, dass sie indirekt mitbezahlen mussten, weil ihr bisheriger Rabatt wegfiel. Ihre Müllgebühr erhöhte sich damit um etwa sechs Prozent, obwohl sie die braune Tonne gar nicht auf ihrem Grundstück haben wollen.

Es ging für den Großteil der Betroffenen übrigens um einen einstelligen Eurobetrag. Kaum waren die neuen Tonnen im Sommer 2015 ausgeliefert, hagelte es Beschwerden aus dem südlichen Teil des Landkreises über gebrochene Achsen, gerissene Behälter und verformte Deckel. Einige Tonnen mit Qualitätsmängeln mussten ausgetauscht werden.