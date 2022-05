Die Chancen für eine gute Badesaison in Aichach-Friedberg stehen gut

Plus Nach zwei schwierigen Jahren könnte es 2022 entspannter werden. Keine Corona-Regeln, wieder mehr Miteinander und eine gute Personaldecke sprechen dafür.

In diesem Jahr ist wieder plantschen ohne Abstand in den Freibädern und Badeseen im Landkreis Aichach-Friedberg erlaubt. Statt Einlasskontrollen, Bändchen zählen und Maskenpflicht herrscht nun wieder größere Freiheit beim Baden. Nach zwei schwierigen Jahren unter Corona-Bedingungen stehen die Chancen sehr gut, dass es in diesem Jahr wieder unbeschwerter zugeht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

