Die E-Wende im Wittelsbacher Land plätschert vor sich hin

Die Nachfrage nach E-Autos ist gering – kein Wunder: Die Preise sind hoch, die Ladeinfrastruktur ist ausbaufähig, und das Geld ohnehin in vielen Haushalten knapp.

Die ersten Elektroautos gab es tatsächlich schon Ende des 19. Jahrhunderts – auch wenn diese mit den heutigen schwer zu vergleichen sind. Zwischenzeitlich liefen ihnen Verbrenner allerdings den Rang ab. Erst Mitte der 2010er-Jahre kam die E-Mobilität für den Individualverkehr so richtig wieder in das Bewusstsein zurück. Seitdem ist viel passiert: Inzwischen bietet eigentlich jeder Automobilhersteller ein mehr oder weniger großes Angebot an E- oder Hybridmodellen. Sie haben mittlerweile eine recht passable Reichweite, die laufenden Kosten sind gering, ganz zu schweigen von einer – bei ausreichender Laufzeit – deutlich besseren Ökobilanz im Vergleich zu einem Benziner oder Diesel.

Nachfrage nach E-Autos bleibt gering

Doch bei allen Vorteilen bleibt die Nachfrage nach E-Autos gering. Sie machen immer noch einen Bruchteil aller Neuzulassungen im Landkreis Aichach-Friedberg aus, auch wenn die Tendenz grundsätzlich steigt. Verwunderlich ist das nicht. Denn auch wenn die laufenden Kosten niedrig sind – der Anschaffungspreis ist es nicht. Günstige E- und Hybridmodelle sind Mangelware, und der Gebrauchtmarkt ist tendenziell schwierig. Gleichzeitig hat nicht jeder zu Hause die Möglichkeit, das Auto zu laden; eine Nachrüstung kann ebenfalls teuer werden. Auf die öffentliche Ladeinfrastruktur kann man sich aber nicht verlassen, dazu ist das Netz noch zu lückenhaft. Für viele Haushalte, in denen derzeit das Geld ohnehin knapp ist, ist die Anschaffung also schwierig.

Dazu kommt, dass es immer wieder sehr lukrative Fördermittel gibt. Dadurch soll der Umstieg auf E-Mobilität erleichtert werden, was auch zu derartigen Effekten führt. Wie die Händler berichten, steigt dadurch die Nachfrage nach E-Autos in der Tat. Doch nachhaltig ist dieser Effekt bislang nicht. Denn ohne Geld vom Bund entscheiden sich wiederum nur wenige für die Anschaffung. Warum sollte man auch? Lieber noch auf die nächste hohe Förderung warten – denn die kommt bestimmt.

