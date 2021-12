Die Energiewende im Wittelsbacher Land ist sichtbar - der Klimawandel auch

Plus Das Wittelsbacher Land hat bei der Energiewende wieder Tempo aufgenommen und exportiert immer mehr regenerativ erzeugten Strom. Doch der Landkreis ist noch lange nicht am Ziel.

Am Freitag ist es vorbei: Nicht nur das zweite Corona-Jahr mit all seinen Höhen und Tiefen, sondern auch eine Ära der Energieerzeugung in der Region endet: Das Kernkraftwerk Gundremmingen geht am Silvestertag endgültig vom Netz, nach dem bereits Ende 2017 abgeschalteten Block B der Anlage wird auch der Block C stillgelegt und zurückgebaut. Damit fehlt definitiv ein Kraftwerk für die Grundlast – die Region insgesamt muss Strom „importieren“. Zumindest einen Teil liefert das Wittelsbacher Land.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen