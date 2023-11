Die geplante Weiterführung des Expressbusses ist eine gute Nachricht

Plus Der Kreis Dachau will den Schnellbus weiterhin bis nach Dasing fahren lassen - und räumt damit dem ÖPNV einen deutlich höheren Stellenwert ein als Aichach-Friedberg.

50.000 Euro - mehr können und wollen der Landkreis Aichach-Friedberg sowie die Kommunen Adelzhausen und Dasing nicht für den Schnellbus zwischen Pasing und Dasing ab 2026 bezahlen. Das entschied der Kreisentwicklungsausschuss im März. Die Gründe: niedrige Fahrgastzahlen und eine schwierige haushaltspolitische Lage. An Letzterem hat sich seitdem nicht viel geändert. An Ersterem aber laut Landkreis Dachau schon.

Der Landkreis Dachau will den Expressbus weiterhin bis in den Landkreis Aichach-Friedberg führen - auch ohne mehr Geld zugesichert bekommen zu haben.

Der Start unter Corona-Bedingungen war für die Expressbuslinie zwischen München-Pasing und Dasing alles andere als leicht. Inzwischen ist die Pandemie zwar schon länger vorüber, bis sich das an den Fahrgastzahlen bemerkbar gemacht hat, ist jedoch einige Zeit vergangen. Inzwischen spricht der Nachbarlandkreis von einer deutlich gestiegenen Nachfrage - auch zwischen Dasing und Odelzhausen, also im Bereich des Landkreises Aichach-Friedberg. Sie wollen deshalb die territoriale Kostenaufteilung - und damit eine deutlich höhere Beteiligung des Wittelsbacher Landes - erneut zur Diskussion stellen.