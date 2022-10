Die Kaltstellung von Friedrich Pürner hat funktioniert

Plus Der frühere Aichacher Gesundheitsamtsleiter kämpft vor Gericht um seine Rehabilitierung. Vor zwei Jahren war er in der Corona-Welle eine Reizfigur.

Vor ziemlich genau zwei Jahren war die Stimmung im Wittelsbacher Land aufgewühlt wie selten zuvor. Mitten in der zweiten Welle der Pandemie und noch ohne Impfschutz standen sich eine große Mehrheit in der Bevölkerung und relativ wenige, aber laute Corona-Leugner gegenüber. Es lohnt sich übrigens nachzulesen, was auf der Demo auf dem Aichacher Volksfestplatz damals zum Teil an hanebüchenem Unsinn verzapft wurde. Nicht anwesend, aber indirekt mittendrin, in der Protestveranstaltung stand Friedrich Pürner. Der frisch abservierte Leiter des Aichacher Gesundheitsamtes war eine Symbolfigur der Bewegung – zumindest in der Region. Danach hat sich der Epidemiologe nicht gedrängt, er hat sich aber auch nicht eindeutig distanziert, dass ihn "Schwurbler" vereinnahmten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen