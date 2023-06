Kommentar

Die Kühbacher Dorfhelden haben sich großen Respekt verdient

Die Marienstatue am Marktplatz ist bei der Dorfhelden-Wette am Dienstag in Kühbach zur Freiheitsstatue geworden.

Plus Innerhalb von fünf Stunden verwandeln die Kühbacher den Marktplatz in "Las Vegas". Sie erfüllen bravourös alle Vorgaben der Dorfwette. Das ist beeindruckend.

Von Carmen Jung Artikel anhören Shape

Nicht dabei gewesen, keine Atmosphäre mitbekommen und trotzdem schwer beeindruckt: Erst trudeln am Dienstag die Fotos unserer Mitarbeiterin, die bei der Dorfhelden-Tour in Kühbach vor Ort war, in der Redaktion ein. Elvis ist darauf zu sehen, ein Gondoliere, Palmen, die Freiheitsstatue - Eindrücke vom Marktplatz, bei denen sich die Redaktion die Augen reibt.

Die Kühbacherinnen und Kühbacher stellen am Dienstag innerhalb von nur fünf Stunden schier Unglaubliches auf die Beine. Mit voller Energie und vereinten Kräften kämpfen sie darum, die Dorfwette, veranstaltet vom Augsburger Sender a.tv mit Unterstützung des Bayernwerks, zu gewinnen. Sie tun es bravourös.

