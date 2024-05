Die Kunstnacht ist ein kleines, aber feines Stadtfest

Plus Die Aichacher Kunstnacht leidet bei ihrer dritten Auflage etwas unter den kühlen Temperaturen. Warum sie trotzdem gut ankommt.

Etwas wärmer hätte es sein dürfen. Wäre der Freitagabend eine laue Sommernacht gewesen, dann hätte die dritte Aichacher Kunstnacht wohl den Besuch erfahren, den sie verdient gehabt hätte. So kamen zwar dennoch viele Interessierte, doch von Gedränge war man am Aichacher Stadtplatz zu jeder Zeit weit entfernt. Zumindest blieb die Stadt am Freitag von einem Gewitter wie bei der Kunstnacht im Vorjahr verschont und nach der Eröffnung blieb es trocken.

Was die Stadt, Künstlerinnen und Künstler, Vereine und andere Organisationen auf die Beine gestellt haben, war beachtlich. Die Besucherinnen und Besucher konnten entweder nur schauen - zum Beispiel in den eigens länger geöffneten Ausstellungen - oder auch selbst kreativ werden. Dabei hatten nicht nur Kinder offensichtlich ihren Spaß.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen