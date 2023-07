Die Lust aufs Feiern ist mit aller Macht zurück

Am Wochenende war im Landkreis Aichach-Friedberg und in der Nachbarschaft viel geboten. Und trotz der Hitze wurde das Angebot begeistert angenommen. Gut so.

Altstadtfest in Friedberg, Marktfest in Inchenhofen, Sautrogrennen in Rehling, Schloßfest in Neuburg, Dorffeste, Konzerte, und und und: Am Wochenende war im Wittelsbacher Land und in der Nachbarschaft jede Menge los. Und trotz der Qual der Wahl und fast schon tropischen Temperaturen wurde das Angebot begeistert angenommen. Tausende feierten in Friedberg und Neuburg. Auch die kleineren Feste und Veranstaltungen fanden ihr Publikum. Die Lust am Feiern und Zusammenkommen ist mit aller Macht zurück. Zurecht.

Nach dem gedämpften Leben während der Corona-Pandemie drücken schon geraume Zeit Krisen aufs Gemüt. Der Ukraine-Krieg, die hohen Preise machen vielen Sorgen. Trotzdem - oder gerade deswegen - nutzen jetzt viele die Gelegenheit, in Gemeinschaft schöne Stunden zu verbringen, sich zu amüsieren. Daran ist nichts verkehrt. Es kann auf keinen Fall schaden, Freude zu tanken für den Alltag, der unweigerlich wieder folgt. Nicht zuletzt ist der Zuspruch eine schöne Belohnung für die vielen Menschen, die sich für jede einzelne der Veranstaltungen ins Zeug gelegt haben.

