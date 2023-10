Die Museumsnacht lässt Aichach strahlen

Plus An einem Abend im Oktober lässt sich in Aichach Kultur bis Mitternacht erleben. Die Museumsnacht ist ein Besuchermagnet. Dass das so ist, hat mehrere Gründe.

Das Stadtfest und die Mittelalterlichen Markttage sind lange vorbei, doch auch im Herbst gibt es in Aichach einen kulturellen Höhepunkt, der ein großes Publikum anzieht: Die Museumsnacht hat am Samstag wieder für Leben in der Innenstadt gesorgt. Sie ist eine ganz besondere Veranstaltung, die treue Fans hat. Sie lockt aber auch immer wieder neue Besucherinnen und Besucher in die Museen der Stadt und zu anderen Stationen.

Und da hat Aichach einiges zu bieten. Vom Stadtmuseum, Feuerhaus und Sisi-Schloss über San-Depot und Köglturm bis hin zum Labyrinth der Besinnung. Die Museumsnacht macht es leicht, sich bei freiem Eintritt einen Eindruck zu verschaffen, was dort alles geboten ist - und vielleicht später in Ruhe wiederzukommen. Manches wie das JVA-Museum ist nur an diesem Abend geöffnet. In Verbindung mit den vielen Aktionen, die drumherum geboten sind - Musik, Theater, Wein am Lagerfeuer und Mitmach-Aktionen - hat sich die Museumsnacht zudem zu einem Treffpunkt entwickelt, bei der man vielen Bekannten über den Weg läuft.

