Die neue Konzertreihe "Aichacher Konzerte" ist das richtige Signal

Plus Die Kulturbranche hat massiv unter den Corona-Einschränkungen gelitten. Umso wichtiger, dass die Stadt Aichach einiges dafür tut, um ihr wieder Auftrieb zu geben.

Viele Menschen sind kulturell ausgehungert. Und für Künstlerinnen und Künstler ist es essenziell, wieder vor einem größeren und physisch anwesenden Publikum auftreten zu können, Geld mit ihrer Arbeit als Kulturschaffende zu verdienen. Deshalb ist die neue Konzertreihe "Aichacher Konzerte 2022" mit einer Vielzahl an unterschiedlichen Veranstaltungen ab März genau das richtige Signal.