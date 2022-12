Die öffentliche Rehabilitation hat Pürner nicht erreicht

Plus Friedrich Pürner wollte durch den Prozess zurück in den Gesundheitsdienst. Ob ein Vergleich hilft, dessen Ergebnis nicht öffentlich gemacht wird, ist fraglich.

Vor inzwischen mehr als zwei Jahren ist Dr. Friedrich Pürner, der ehemalige Leiter des Gesundheitsamtes Aichach-Friedberg, in den Fokus öffentlicher Debatten geraten. Vor seiner Abordnung an das LGL erlangte der heute 55-Jährige mit seinen Äußerungen zur Corona-Pandemie und vor allem der harschen Kritik an Maßnahmen der Staatsregierung überregionale Bekanntheit. Die Abordnung selbst wurde offiziell von der Regierung von Schwaben mitgeteilt und von Pürner öffentlichkeitswirksam kommentiert. Zahlreiche Medien berichteten über den Vorgang am Gesundheitsamt in Aichach.

