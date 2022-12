Die Paartalbahn muss als ÖPNV-Rückgrat der Region Aichach gestärkt werden

Plus Der Halbstundentakt an Samstagen zwischen Aichach und Augsburg wäre ein schönes Weihnachtsgeschenk gewesen. Etwas anderes ist aber derzeit schon eine gute Nachricht.

Jeden Samstag 15 zusätzliche Zugverbindungen auf der Paartalbahn von Aichach nach Augsburg und zurück: Das wäre wirklich ein schönes Weihnachtsgeschenk zwei Wochen vor Heiligabend gewesen. Ein Halbstundentakt an sechs Tagen ist eine Angebotsverbesserung, die den ÖPNV in der Region noch mal deutlich aufwertet – hoffentlich bald. Doch wer die aktuellen Meldungen aus der Verkehrsbranche verfolgt, der wundert sich nicht, dass diese Kapazitätsausweitung vorerst nicht kommt: Die neuen Triebwagen sind da, aber von allein fahren können sie eben nicht. Fachkräfte fehlen fast überall, aber bei Bus und Bahn ist der Personalmangel besonders eklatant. Eigentlich ist es schon eine gute Nachricht, dass nach dem Fahrplanwechsel alle bestehenden Verbindungen auf der Schiene weiter bedient werden.