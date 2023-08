Die Pläne zur Krankenhausreform bleiben vor Ort weiterhin abstrakt

Plus Auch nach vielen Diskussionen, Vorarbeiten und Eckpunktepapier weiß noch niemand, wohin die Krankenhausreform für Krankenhäuser wie Aichach und Friedberg führt.

Die Krankenhäuser benötigen eine gesicherte Finanzierung, um eine gute medizinische Versorgung gewährleisten zu können - diesen Satz würden vermutlich die allermeisten Bürgerinnen und Bürger, Ärztinnen und Ärzte, Pflegekräfte und Politikerinnen und Politiker unterschreiben. Auch, dass dafür eine strukturelle Reform notwendig ist. Doch geht es um Details, wird es kompliziert. Mit der Krankenhausreform ist etwa geplant, dass statt den Fallpauschalen in Zukunft Vorhaltepauschalen kommen sollen. Außerdem soll es bundesweit einheitliche Qualitätskriterien geben.

Damit sollen die Krankenhäuser nicht mehr gezwungen sein, möglichst viele Patientinnen und Patienten nur in lukrativen Bereichen zu behandeln. Stattdessen soll sich das Angebot am tatsächlichen Bedarf orientieren. Gleichzeitig sollen sich die Patientinnen und Patienten sicher sein, im Krankenhaus gut versorgt zu werden. Bereits jetzt suchen sich viele für einen (planbaren) Eingriff eine Adresse aus, die damit besonders viel Erfahrung hat oder mit der Bekannte schon gute Erfahrungen gemacht haben. Durch einheitliche Leistungsgruppen, Qualitätskriterien und das Transparenzregister wird das unterstützt.